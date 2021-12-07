Крупнейшую партию наркотиков изъяли оперативники мозырского наркоконтроля. У 23-летнего местного жителя, который работал закладчиком, нашли более 800 граммов особо опасного психотропного вещества. О несложившейся карьере наркокурьер рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Мозырь».

Карьерный взлет 23-летнего мозырянина прервали оперативники наркоконтроля. Впрочем, так бывает всегда, если выбрать незаконный заработок, и пойти работать в интернет-магазин по продаже наркотиков. Легкие и быстрые деньги заканчиваются уголовным делом. Затем – суд и наказание. Как минимум, 10 лет лишения свободы.

Через несколько часов после задержания старший участник событий рассказывает о работе на интернет-площадку по сбыту наркотиков. Говорит, рассчитывал на большие доходы.

Этот стаж длиною в два месяца в трудовую книжку сварщика-тракториста вряд ли занесут. Тем более, работу по специальности мозырянин искать не спешил. Зато охотно перешел на более крупные по объему закладки, став курьером-оптовиком. Но последняя партия – без малого полкило альфа-PVP, — стала последней в карьере наркокурьера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на даче у молодого человека провели обыск. Оказалось, в неприметном домике была целая лаборатория по фасовке наркотиков на мелкие партии. В тайнике нашли уже расфасованные пакетики, упаковки с более крупным весом – всего чуть больше 300 граммов мефедрона. А также весы, зип-пакеты и изоленту – все, чтобы делать мелкие закладки по Мозырю и другим территориям.

Администраторы наркомаркета, предлагая работу, обещают хорошие деньги и безопасность. Якобы современные средства связей не дадут правоохранителям вычислить потребителей, закладчиков и оптовых курьеров. Практика же вновь и вновь доказывает: конец у такой истории один…Изъятая партия наркотиков – самая крупная в Мозыре за последнее время. Но останавливаться на этом оперативники не собираются.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ