Команда воспитанников КЮП Мозыря приняла участие в XXII открытой Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию

На 22-й открытой Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию команда мозырян награждена дипломом III степени. Мероприятие объединило 13 стран. Всего участвовали в финале 297 команд, в каждой – по три школьника. Состав мозырян — Станислав Полынь, Тимофей Булавко, Григорий Кошман. Тренер – Алексей Валентинович Борунов. В течение пяти часов школьники должны были разработать по предоставленным условиям двенадцать программ и отправить их на проверку в тестирующую систему олимпиады. Команды вели работу на специальных площадках, оборудованных средствами видеозаписи работы участников на соревновании. Главный организатор 22-й открытой Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию — Министерство образования Российской Федерации.