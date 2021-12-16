До Нового 2022 года остаются считанные недели. Мозырь готовится к празднику, уже установлены елки, монтируется новогодняя иллюминация. Когда город засияет праздничными огнями?

Съемка сюжета о новогодней иллюминации в туман и дождь – это не самый приятный антураж, но такова погодная реальность. Пока по вечерам зимний Мозырь погружается в осеннюю депрессивную серость, однако совсем скоро, а точнее с 18 декабря центральная елка и весь город засияют праздничными огнями. Возле елки уже установлены важные цифры 2022! Ноль выполнен в форме арки –получилась крутая фотозона. Через дорогу на сцене уже стоят снеговики с музыкальными инструментами. Основные преобразования и новшества коснулись отреставрированной улицы Советской.

Что касается главного символа 2022 года – Тигра, то светящиеся фигуры этого зверя появятся в двух местах – на площади Примостовая и в районе автовокзала. Праздничная иллюминация, которая централизована будет включена 18 декабря, традиционно будет украшать городские улицы до Крещения Господня. Кстати, за созданием новогоднего настроения стоит кропотливая работа Горсвета. Ведь нужно проверить буквально каждый огонек, поправить фигуры, что-то полностью переделать. Но результат того стоит. Скоро убедитесь сами!