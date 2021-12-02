С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Информация Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии

2 декабря 2021, 19:02

7 декабря 2021 года с 09.00 до 10.00 в государственном учреждении «Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии» пройдет прямая линия с заместителем главного государственного санитарного врача Мозырского района Еленой Анатольевной Зайцевой. Позвонив в указанное время по телефону 25-38-99, вы сможете задать вопросы о выполнении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мозырского района.

Комментарии запрещены
«
»