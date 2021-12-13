Беларусь сегодня простилась с Михаилом Финбергом. Маэстро ушел на 75-м году жизни. Из них почти 35 лет руководил Национальным академическим оркестром. Родился и вырос Михаил Яковлевич в городе над Припятью.

Сердце Михаила Финберга перестало биться рано утром в субботу, 11 декабря. Он умер на 75-м году жизни. Из них почти 35 лет руководил Национальным академическим оркестром. Мозыряне творчеством маэстро и его коллектива могли наслаждаться ежегодно. Но с городом над Припятью Михаила Яковлевича связывало не только тесное культурное общение и звание «Почетного гражданина». В Мозыре он родился и вырос. Здесь жили его родители. В школе №7 Михаил Финберг получил начальное образование. Именно в Мозыре «человек-оркестр», как будут называть Финберга в будущем, делал первые шаги в музыке. И отсюда уезжал поступать в музыкальное училище. В последнем интервью нашему телеканалу в январе этого года маэстро с теплом вспоминал малую родину. Много лет подряд маэстро и его музыканты приезжали в Мозырь. По взмаху его дирижерской палочки Национальный академический оркестр обретал голос на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков и на открытой площадке на бульваре Юности. Эти концерты всегда собирали сотни почитателей таланта Финберга. Прощание с Михаилом Яковлевичем прошло в понедельник, 13 декабря, в белорусской столице. В истории современной белорусской культуры он был и останется одним из самых титулованных музыкантов, а также искренним патриотом.