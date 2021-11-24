Жертвы интернет-преступников. За 11 дней ноября три жителя Мозырского района потерли 1,5 тысячи рублей

За 11 дней ноября три жителя Мозырского района потерли 1,5 тысячи рублей. Все они общались с лжепокупателями на известной торговой интернет-площадке. Житель поселка Криничный продавал плойку, его «товарищи» по несчастью тоже плойку и женские сапоги.

На уловку мошенников на сайте «купи-продай» попалась и жители Калинковичей. Одна также продавала сапоги и лишилась 160-ти рублей. Другая хотела купить автомобильные шины и потеряла 800 рублей. В начале ноября в Мозыре возбудили уголовное дело в отношении неизвестного, который убедил медсестру центральной поликлиники оформить кредит на сумму почти в 16,5 тысяч рублей. Предлог – «поимка мошенников, действия которых можно пресечь только после оформления кредитов». Правоохранители отмечают, к сожалению, сегодня большинство граждан игнорируют информацию о методике действий кибермошенников, формально относятся к защите собственной информации, персональных данных, а следовательно – имущества.