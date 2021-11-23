Высокая культура землепользования и такие же высокие – места. По следам областных Дожинок

Высокая культура землепользования и такие же высокие – места. Наша съемочная группа побывала на районе и познакомилась с победителями республиканского смотра-конкурса по землепользованию высокой культуры. Тему по следам областных «Дажынак-2021» продолжит Екатерина Юрченко.

О высокой культуре отношения к родной земле, предприятиям и людям, на них работающим говорили на областных «Дожинках» в Гомеле. Помимо лидеров уборочной кампании назвали и победителей республиканского смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры земледелия, благоустройство машинных дворов, животноводческих ферм и комплексов». Среди них – Прудковский сельсовет Мозырского района. Кроме почетного диплома, в подарок – новенький трактор. Его сельсовет передаст в пользование местному предприятию – Мозырской сортоиспытательной станции. Такая же единица техники гордо красуется в центре мехдвора «Слободского имени Ленина». Это предприятие – также в числе победителей республиканского смотра-конкурса. Стабильные показатели в растениеводстве и животноводстве, хороший парк техники и, главное, чуткое отношение к коллективу. Вот составляющие успеха одного из крупнейших районных сельхозпредприятий.

Лучшим в области «Слободское имени Ленина» стало и по производству говядины. Из года в год здесь стабильно наращивают темпы и увеличивают объемы производства и мяса, и молока.

Анжела Васильевна – настоящая хозяйка большой фермы на 600 голов. Времени на общение с журналистами немного, ведь на контроле нужно держать каждую деталь: и самих коров, и их комфорт, и корма, и кадры. Из слаженности этих четырех «К» и строго соблюдение технологий и складывается результат.

Качество молока и мяса, конечно, зависят от ухода. А вот их количество – от кормов. А значит, все начинается с полей. В сезоне-2021 «Слободское имени Ленина» кормами обеспечено полностью. Говорят, даже соседям готовы помочь при необходимости. Сейчас же важная задача – сохранить сено, сенаж и силос. Отметив профессиональный праздник и получив заслуженные награды за хороший труд, в хозяйствах района не расслабляются. К будущей весне готовиться нужно уже сейчас: подкормка почвы, дискование, поднятие зяби, подготовка к раннему севу… И даже зимой аграриям не дадут расслабиться. Предстоит повальная ревизия техники и ее ремонт. Но «слободских» это не пугает. Ведь этот коллектив объединяют высокая культура отношения друг к другу, к земле и своему делу. Делу, о котором говорят: «Целая жизнь!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ