Время в соцсетях – с пользой и креативом. Среди дошколят и школьников Мозыря проходит ежегодный конкурс «Я блогер». Рассказываем, как голосовать за понравившуюся работу

Трогательными детскими мечтами и своими увлечениями девчонки и мальчишки делятся перед объективом видеокамеры. Быть настолько непосредственными, смелыми и искренними – под силу не каждому взрослому. Но юным блогерам Мозыря по плечу любая задача. Даже, если говорить нужно на «супергеройском» языке, который обычный человек не может понять без переводчика.

За каждой работой детского конкурса «Я блогер», конечно, скрывается большой труд родителей, воспитателей и учителей. В разных номинациях участвуют и малыши, и ребята постарше. Интересные идеи отражают в монтаже, сюжетной линии, умении держаться на камеру и рассказывать. Прямо сейчас в социальных сетях продолжается голосование за лучшие работы. Вы тоже можете посмотреть их и поставить свой, очень важный для юных участников, лайк! В строке поиска введите хэштег #юныйблогер2021. Много улыбок и хорошего настроения гарантируем!