В Лельчицком районе водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ

Лельчицкий районный отдел Следственного комитета 26 ноября возбудил уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки) УК в отношении 58-летнего жителя Калинковичского района.

Сотрудники ОГАИ Лельчицкого РОВД следили за безопасностью движения на дороге Р36 Мозырь — Лельчицы — Милошевичи — граница Украины. В это время водитель «Вольво», проезжая ул.Лельчицкую деревни Краснобережье, превысил установленный скоростной режим на 16 км/ч. Мужчину остановил инспектор ДПС. При проверке документов выяснилось, что у 58-летнего водителя в марте этого года истек срок действия водительского удостоверения. Для дальнейшего разбирательства мужчину пригласили в служебный автомобиль ГАИ. «Желая остаться не привлеченным к административной ответственности, гражданин попытался дать взятку госавтоинспектору в Br50», — отметили в УВД. При этом милиционер не раз повторил нарушителю, что взятка должностному лицу — это уголовно наказуемое деяние и что в автомобиле ведется аудио- и видеосъемка. Мужчина никак не отреагировал на предупреждение и положил деньги в боковой карман пассажирской двери служебного транспорта. Инспектор ДПС о происшествии сообщил в ОДС РОВД. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Мужчину задержали. В УВД напомнили: по ч.1 ст.431 УК предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ до двух лет, или ареста, или ограничения свободы до двух лет, или лишения свободы до пяти лет.