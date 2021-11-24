Средства, собранные на лечение Назара Бобеха, переданы в благотворительный фонд «Киндервита»

За историей Назара Бобеха с замиранием сердца следили тысячи человек. Для мальчика с нейорабластомой 4-й степени в невероятно короткий срок – всего за 18 дней!, — собрали больше 325-ти тысяч евро на лечение в Испании. С февраля этого Назар с мамой находился в клинике на лечении, но оно, к сожалению, не дало результатов. С прогрессией заболевания, 22 августа, мальчик вернулся в Беларусь, в детский онкоцентр. Там ему вводили поддерживающую химию и искали варианты лечения. 12 сентября малыш стал ангелом. Спустя некоторое время в соцсетях мама Назара Ольга еще раз поблагодарила всех, кто сплотился вокруг беды их семьи. И сообщила, оставшиеся деньги решено перевести в благотворительный фонд «Киндервита». «Чтобы они помогли спасти чью-то жизнь».