Праздник к нам приходит… На площади Ленина начали устанавливать городскую елку.

Наблюдая за тем, как везут главную городскую елку, сразу вспоминаешь известную рекламу мирового бренда. Праздник к нам приходит! И старт ему дают коммунальные службы. Сегодня, 26 ноября, они приступают к монтажу символа зимних торжеств. Несколько лет подряд это процесс начинают, не дожидаясь декабря. Почему? Ответ простой: коммунальники желают, как можно раньше подарить горожанам ощущение праздника. Кстати, в областных центрах и белорусской столице елки начали устанавливать еще раньше. В полном образе лесную красавицу мы увидим через несколько недель, ведь ее установка – дело довольно кропотливое. Сначала был кастинг прямо в лесу, затем победительницу срезали и доставили на центральную площадь Ленина. Сейчас на металлическую конструкцию, будут монтировать дополнительные живые ветви. Благодаря такому наращиванию, елка будет по-настоящему статной. Ее высота – с пятиэтажный дом. После того, как елку установят, начнется ее украшение – игрушками и гирляндами. Также возле главного новогоднего символа традиционно расположится детский городок. Все для того, что бы встреча нового, 2022 года прошла ярко и красочно.