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Рубрика: Новости

От Гомельской области уже сформировался второй груз, который отправиться на приграничье в составе гуманитарного конвоя

16 ноября 2021, 18:19

Гомельская область отправила 11 ноября гуманитарную помощь в лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Груз был сформирован Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста совместно с областной организацией ОО «Белорусский союз женщин», Гомельской епархией. В гуманитарной помощи — продукты питания, гигиенические принадлежности, одеяла, одежда и обувь.  Была надежда, что ситуация разрешиться и помощь не понадобится, но сейчас неравнодушные собирают второй груз.
Теплая одежда, обувь, продукты питания, гигиенические принадлежности, одеяла… Весь этот скарб пока находится в отделении Красного Креста на ул. Пушкина, но вскоре отправится на приграничье тем, кто в нем нуждается. Мозырская организация, как и остальные районные организации Красного Креста, не могла остаться в стороне от происходящего. От Гомельской области уже сформировался второй груз, который отправиться на приграничье в составе гуманитарного конвоя. Более 100 организаций и предприятий областного центра оказали помощь в виде продуктов питания. Груз из Мозыря готов выехать к адресатам уже сегодня.

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