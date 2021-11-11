Осторожно, детский травматизм! Берегите своих детей!

Когда речь заходит о происшествиях с детьми, в медицинских отчетах – далеко не всегда оптимистичный финал. Октябрь и начало ноября дали в региональной статистике большой всплеск по детскому травматизму. В Калинковичах ребенок выпал из окна 4-го этажа, и попал в больницу в тяжелом состоянии. В Ельске мальчик дезинфицировал руки рядом с газовой плитой, и получил сильные ожоги. В Гомеле двухлетняя малышка упала со стула, ударилась головой о напольную плитку, серьезно травмировавшись. Всего неделю назад в одну из районных больниц доставили малыша такого же возраста с медикаментозным отравлением: ребенок нашел таблетки и решил, что это конфеты. Родители этих детей сегодня отдали бы многое, чтобы остановить мгновение и избежать несчастных случаев. Специалисты говорят, иногда неудачно, но именно таким образом дети познают мир. Они не видят опасности, они просто играют. Задача родителей – сделать этот процесс максимально безопасным, чтобы помочь им выжить.