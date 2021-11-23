На конференции Первичной профсоюзной организации Мозырского узла почтовой связи подвели итоги годовой деятельности организации

Состоялась конференция Первичной профсоюзной организации Мозырского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта». Как обычно, на собрании подвели итоги годовой деятельности организации.

Конференция Первичной профсоюзной организации Мозырского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта» – мероприятие традиционное. На этот раз участие в ней приняли 44 из 50 приглашённых делегатов. Среди почетных гостей конференции – председатель профсоюза работников связи Нина Гаврилова. Стоит отметить, что всего профсоюз Мозырского РУПС насчитывает 330 членов и 23 пенсионера и ветерана труда. В рядах состоит 100% коллектива. В структуре профсоюза 17 профгрупп. После ряда организационных вопросов: выбора мандатной, ревизионной комиссии, членов президиума, на рассмотрение конференции вынесли три основных вопроса. В числе первых заслушали отчет о работе профсоюзного комитета с апреля 2019 по ноябрь 2021 года. В нем председатель Первичной профсоюзной организации Мозырского РУПС Гомельского филиала РУП «Белпочта» Инна Наврось подробно осветила деятельность организации. Контроль за исполнением трудовых договоров, за своевременной выплатой заработной платы, вопросы охраны труда и соблюдение трудового законодательства, организация оздоровления работников и членов их семей — это основные задачи, которые решал профсоюз в отчетный период. Заслушали также отчет о работе ревизионной комиссии, внесли изменения в состав профактива. За два часа работы делегаты конференции проанализировали деятельность комитета профсоюза, и определили задачи на новый период.