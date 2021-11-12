На базе ЖЭУ-4 прошла выездная ярмарка вакансий. Организатор – управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома. Цель мероприятия – встреча лицом к лицу соискателей работы и нанимателей.

О том, что на базе ЖЭУ-4 пройдет выездная ярмарка вакансий, было анонсировано заранее через средства массовой информации. Поэтому 12 ноября здесь собрались десятки мозырян. Пришли те, кто хочет официально трудоустроиться, узнать всю информацию об имеющихся вакансиях из первых уст.

Вначале ознакомительная лекция от специалистов: о том, что зарплата в конверте делает работника незащищенным, в особенности, когда время подходит к выходу на пенсию. Говорили в целом о пенсионном законодательстве. Отдельно остановились на самозанятых, это люди, которые работают на себя без оформления ИП. Это и видео-, фотосъемка, услуги тамады, покос травы, пошив одежды, разнообразные ремонты и прочее. Самозанятые тоже участвуют в пенсионном обеспечении путем уплаты единого налога. Во второй части мероприятия наниматели, представители предприятий района, озвучили вакансии и приблизительные зарплаты. Работники нужны, причем, не только квалифицированные. Список вакансий очень разнообразен, от директоров до уборщиков.

На данный момент на рынке труда Мозырского района сложилась такая ситуация: предложение мест трудоустройства превышает спрос. По статистике официально зарегистрированной безработицы: на 1 безработного приходится 15 вакансий. Планируется, что такого рода ярмарки, где соискатели и наниматели встречаются лицом к лицу, будут проводить регулярно. Также с полным перечнем вакансий можно ознакомиться в управлении по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома, и в интернете на тематических сайтах. Кстати, ярмарки вакансий проводятся и в онлайн-режиме, ближайшая из них пройдет 23 ноября.