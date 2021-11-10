Мозырская районная организация РОО «Белая Русь» сообщает о личном приеме граждан

12 ноября 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит начальник отдела спорта и туризма Мозырского районного исполнительного комитета Костяшкина Галина Александровна. Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись 11 ноября 2021 года по телефону 25-37-17 с 18 до 19 часов.