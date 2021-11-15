«Бочча» объединяет. Мозырская первичная организация Life guide ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» и компания Parimatch Foundation запустили новый проект

Весело, шумно и очень позитивно был дан старт новому векторному направлению в деятельности ОО Мозырская первичная организация «Гид по жизни» Общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» – спортивному. В Мозырь приехали сотрудники благотворительного фонда Parimatch Foundation с подарками –

комплектами оборудования по паралимпийскому виду спорта – игре в бочче.

Официальная часть с добрыми словами. Галина Костяшкина, начальник отдела спорта Мозырского исполкома отметила, что такие благотворительные проекты – это отличный пример взаимодействия власти, бизнеса и благотворительных организаций.

И вот она, первая игра, перед ней разминка. Каждый участник очень старался, пусть даже с помощью родителей, все хотели бросить мяч поближе к главному мячу в центр поля. И все искренне радовались маленьким победам.

Ребята смогут заниматься в одном из спортивных залов на благотворительной основе каждое воскресенье в течение года. Набрано 2 группы ребят с инвалидностью по 10 человек в каждой, занятия будет проводить профессиональный тренер по игре в Бочче Владимир Сычев. Валентина Бичикова, председатель благотворительной организации отметила, проект – это еще один уверенный шаг команды. В будущем планируется участие команды Гід па жыцці/Мозырской ПО ОО «БелАПДИиМИ в областных и республиканских соревнованиях. Кто знает, может быть именно на этой площадке зажглась новая звезда паралимпийского чемпиона.