Акция ГАИ «Стань заметней в темноте!» проходит с 24 по 29 ноября

С целью предупреждения ДТП с участием пешеходов с 24 по 29 ноября текущего года сотрудники ГАИ проводят целенаправленную профилактическую акцию под названием «Стань заметней в темноте!

За 10 месяцев текущего года на территории Гомельской области с участием пешеходов произошло 106 ДТП, в которых 92 человека получили травмы различной степени тяжести и 19 – погибли. С участием велосипедистов зарегистрировано 27 ДТП, из них 21 – получил травмы и 6 – погибли. Также с начала года на территории области произошло 27 ДТП, в которых пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами, из них 10 человек погибли и 18 – получили травмы. С участием велосипедистов произошло 3 ДТП: 1 – погиб и 2 – ранены. С целью предупреждения ДТП с участием пешеходов с 24 по 29 ноября текущего года сотрудники ГАИ проводят целенаправленную профилактическую акцию под названием «Стань заметней в темноте!». Ее основная цель – это донести до всех уязвимых участников дорожного движения необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также важность правильного поведения вблизи дорог. Также с 26 по 29 ноября сотрудники ГАИ усиленно отработают участки автомобильных дорог и сельских населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения ДТП с участием пешеходов. Работа будет осуществляться в «часы пик», а также в темное время суток. Ежедневно сотрудниками ГАИ и других служб с проезжей части изымается несколько сотен «лежащих» или неадекватно себя ведущих пешеходов. В большинстве случаев эти люди, находятся в состоянии алкогольного опьянения, и не способные контролировать своё поведение. Если вы стали очевидцем того, как пешеходы или велосипедисты нарушают Правила дорожного движения: незамедлительно сообщите об этом по телефону «102» в ближайшее подразделение ГАИ.