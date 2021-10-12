Золотая свадьба – золотой осенью. 50 лет вместе прожили супруги Щурик

Супружеская пара мозырян Александр Иванович и Людмила Александровна Щурик отпраздновали золотой юбилей своей семьи. Торжественную церемонию решили повторить в ЗАГСе спустя ровно 50 лет.

Золотая свадьба – золотой осенью. Желто-красная листва как яркий фон повторной церемонии. Ровно 50 лет назад Александр Иванович и Людмила Александровна Щурик стали супругами. Александр Сорокин был на их свадьбе в 1971 году. В 2021 тоже, уже в числе самых почетных гостей.

Золотых супругов у ЗАГса гости встретили аплодисментами. На семейный юбилей пришли самые близкие. И вот, как и 50 лет назад, Александр Иванович и Людмила Александровна под вальс Мендельсона вступают в зал для торжественного бракосочетания. Золотая церемония имеет свои особенности. Трогательные стихи, поздравления-пожелания, памятная медаль. Но и в этом случае не обошлось без традиционного «Горько!», свадебного танца и множества цветов и подарков.

А это фрагмент интервью для тех, кто до сих пор не верит в любовь с первого взгляда.

Несмотря на то, что прошло 50 лет супруги Щурик помнят свою свадьбу в подробностях. 50 лет душа в душу. Золотые супруги знают секрет семейного долголетия и охотно им делятся.

Ведущая торжественной церемонии подготовила опытным супругам сюрприз – пригласила повторно в зал, чтобы их поздравили молодожены, для которых только начинается семейный путь. Встреча поколений – трогательный момент. В ЗАГСе ждут обе пары. Александра Ивановича и Людмилу Александровну на празднование бриллиантовой свадьбы, а молодоженов – на регистрацию первенца.