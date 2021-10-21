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Рубрика: Новости

В Мозыре наградили победителей областного конкурса.

21 октября 2021, 16:22

Профилактический проект «Мозырь – здоровый город» обрел яркие творческие черты. Сегодня в зональном центре гигиены и эпидемиологии подвели итоги фотоконкурса «В объективе – здоровье». Автором лучшего, по мнению жюри, творческого материала стала молодая мама Юлия Шешко. Еще одной участнице из Мозыря вручили поощрительный приз.
По словам организаторов, конкурс – это еще и возможность для обмена идеями, обсуждения предложений, которые в будущем реализуют при разработке стратегий развития здоровых городов и поселков.

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