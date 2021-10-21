В Мозыре наградили победителей областного конкурса.

Профилактический проект «Мозырь – здоровый город» обрел яркие творческие черты. Сегодня в зональном центре гигиены и эпидемиологии подвели итоги фотоконкурса «В объективе – здоровье». Автором лучшего, по мнению жюри, творческого материала стала молодая мама Юлия Шешко. Еще одной участнице из Мозыря вручили поощрительный приз.

По словам организаторов, конкурс – это еще и возможность для обмена идеями, обсуждения предложений, которые в будущем реализуют при разработке стратегий развития здоровых городов и поселков.