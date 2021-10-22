В центре внимания – жизнь сельчан

День сельского совета – это выездное практическое мероприятие, в рамках которого можно детально ознакомиться с жизнью населенных пунктов Мозырского района. Один за одним, согласно графику, представители законодательной и исполнительной власти, руководители структурных подразделений райисполкома, предприятий и организаций посещают местные сельсоветы. В центре внимания – вопросы экономики и трудоустройства населения, благоустройство, сфера бытового обслуживания, медицина, образование, торговля, досуг. Все, что словно паззл, собирается в комфортные условия для жизни на селе. В этот раз гостей ждали в одном из самых крупных по площади сельсоветах – Слободском. А еще он оказался одним из самых благоустроенных и гостеприимных и… веселых. Делегация из города, конечно, в первую очередь обращала внимание на серьезные вопросы. Узнавали о проблемах, вместе обсуждали пути их решения. Но вместе с тем, дарили подарки детям, принимали участие в мастер-классах, сажали деревья и участвовали в спортивных эстафетах. Большой репортаж с места событий смотрите в понедельник, 25 октября, в вечернем выпуске программы «Новости» на телеканале «Мозырь».