В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2022 году

Постановлением Совета Министров от 11 октября 2021 г. № 575 утвержден график переноса рабочих дней в 2022 году, сообщается на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь. Подарок к Международному женскому дню – четыре выходных подряд: понедельник 7 марта будет перенесен на субботу 12 марта. В связи с православными праздниками понедельник 2 мая отрабатываем в субботу 14 мая. Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.