Сороковой сад отметил 5 годовщину со дня открытия

Этим кадрам уже пять лет. 6 октября 2016 года двери сорокового детского сада впервые распахнулись для посетителей. Вместе с бутафорским символическим ключом власть от строителей тогда перешла к педагогам. А 25 октября хозяевами этого просторной, уютной детской обители навсегда стали малыши. Именно 25 октября, сад принял своих первых воспитанников. А уже в прошлом году его стены покинули и первые выпускники, ребята, которые обучались здесь с самого начала.

На сегодняшний день сороковой детский сад – это 374 ребенка и 48 педагогов. А еще внушительный штат технического персонала: нянечки, повара, люди, ответственные за чистоту и порядок. Кроме того, дважды в день сюда приходят папы и мамы, для которых важно, чтобы ребенку было комфортно. Анна Шевко три года назад привела в сороковой детский сад дочку. Для нее важным моментом было наличие в саду безбарьерной среды.

Лидия Дагуревич, тоже приводит в садик свою маленькую дочку. И с благодарностью говорит о педагогах.

Пять лет назад начинать приходилось, практически с нуля. Самое важно было сформировать целостный творческий коллектив.

В саду реализуется много интересных проектов. Один из них «Информатика без розетки» реализуют под руководством ПВТ, он направлен на формирование алгоритмической грамотности малышей. Современные возможности стараются использовать по максимуму. И конечно, имеющуюся базу стараются по возможности укреплять, покупая новое современное оборудование.

К своему пятому дню рождения здесь подготовили яркий флешмоб, участие в котором приняли педагоги и маленькие воспитанники.