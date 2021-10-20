Специальный грузовик для сбора пластиковых крышек в помощь больным детям побывает в Мозыре 1 ноября. Волонтеры проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» готовы забрать у вас крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, средств бытовой химии и парфюмерии. Вырученные от сдачи на переработку пластика средства будут пожертвованы на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы. У мозырян есть еще почти две недели для сбора дорогостоящего пластика. Мобильный пункт приема будет работать всего один день – 1 ноября с 15.40 до 16.30 по адресу: б. Юности, 1 (возле здания библиотеки).