Милиционеры вновь фиксируют всплеск киберпреступлений

C начала года 155 мозырян стали жертвами киберпреступников. Наибольшее количество потерпевших трудятся в отраслях образования и здравоохранения, а также в нефтепереработке. Милиция напоминает: никому и ни под каким предлогом не сообщайте свои личные данные и данные банковских карт. Внимательно проверяйте, куда вы вводите реквизиты карты, логин и пароль от интернет-банкинга. А в случае, если у вас появились подозрения, что ваша карта в опасности – немедленно блокируйте её! Обязательно расскажите об этом своим родственникам и друзьям. Также одним из распространенных способов хищения является фишинг. Злоумышленник под любым мошенническим предлогом вынуждает жертву пройти по ссылке на поддельный интернет-ресурс и ввести там номер карты, срок ее действия, трехзначный цифровой код верификации, чтобы похитить эти данные и «очистить» банковский счет. Причем страдают от мошенников как люди пожилого возраста, так и молодежь.