Как проходит вакцинация в торговых центрах?

Удобное расположение, все вакцины в наличии и, главное, быстро! Наша съемочная группа посетила все прививочные пункты в торговых центрах Мозыря. И поддержала важнейшую противоэпидемическую кампанию собственным примером.

Вакцинация от COVID-19 в Мозыре стала еще более доступной! Такой пункт в торговом центре «Бобровский» — не новинка! С июля этого года получить прививку для защиты иммунитета каждый посетитель может ежедневно. В летние месяцы и начале осени медики принимали в специально оборудованном помещении, справа от центрального входа. Сегодня в «Бобровском» работает уже два пункта вакцинации. Второй найти просто – налево от бокового входа, сразу после камер хранения. При открытии дополнительных прививочных пунктов продумано все, чтобы было удобно мозырянам. Даже время работы: принимать медики начинают в 10 утра, и заканчивают, в том числе, и в выходные в 7 вечера. Здесь все, как в поликлинике: осмотр у врача, список вопросов о здоровье, ответы на которые помогают выявить противопоказания и избежать осложнений. В количестве ампул недостатка нет: на выбор — вакцина китайского производства и российский «Спутник V». В очереди на прививку – те, кто приехал за покупками и быстро принял решение. И те, кто пришел целенаправленно.

Третий пункт вакцинации открыли в торговом центре «Базар» на площади Горького, 5. Основной ориентир – популярный магазин «Грошык». Работает он также с 10 утра до 7 вечера, без выходных и перерывов. Кстати, в каждом из трех пунктов можно сделать и прививку от гриппа. Количество мозырян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса достигло 40-ка тысяч. Полный курс иммунизации по состоянию на 13 октября прошли 29405 человек. Но этого недостаточно: чтобы выработался коллективный иммунитет, привиться должно минимум 60 % населения. Из-за четвертой волны COVID-19, которая не щадит даже молодежь, поликлиники перешли на усиленный режим работы: разделены зоны для пациентов, остановлено проведение профосмотров. Больницы, в очередной раз, вынуждены менять профиль стационаров под «коронавирусных» пациентов. Медики отмечают, стабильное большинство из тех, кто сейчас находятся в больницах, не были привиты. И настоятельно рекомендуют вакцинироваться. К важнейшей противоэпидемической кампании личным примером присоединилась и наша съемочная группа.