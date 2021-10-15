«Дети мира» Гомельской области

Гомельским областным отделением общественного объединения «Белорусский фонд мира» уже четырнадцать лет проводится акция «Дитя мира»: детям, которые рождаются 21 сентября в Международный день мира, присваивается почетный символический статус «Дитя мира», выдаются соответствующие свидетельства, а матерям оказывается материальная помощь.

Всего в области за четырнадцать лет в День мира родились 727 малышей, в Мозырском районе – 56 детей. В текущем году это радостное событие пришло в дома 5 семей нашего района. В семьях Милены Германенко и Кристины Вахрушевой родились девочки, а в семьях Евгении Титовцовой, Елены Гармоненко и Маргариты Кондрусевич – мальчики.