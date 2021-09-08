Единый день безопасности – это название масштабного комплекса мероприятий длиною в 10 дней. Отработка планов эвакуации на предприятиях, в учреждениях образования, встречи в трудовых коллективах. А самой зрелищной мозырской акцией стала ярмарка безопасности.

Возле торгового центра «Глобал маркет» оживление. Здесь наглядно представлены субъекты профилактики, которые должны нести пропаганду безопасной жизнедеятельности в массы. ГАИ, санстанция, госэнергазнадзор, газовая служба, медики, Красный Крест, ОСВОД и МЧС. Каждый старался максимально креативно и интересно представить свою структуру. Все площадки интерактивные, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Одна из самых больших, как в масштабном, так и в содержательном плане – это экспозиция спасателей. Спецтехника, конкурсы по безопасности, естественно, с подарками, квесты, и многое другое.

У каждой аудитории – свои интересы. Взрослые измеряли давление, уровень кислорода в крови. А для детей – возможность надеть на себя бронежилет, посмотреть изнутри устройство спецмашины госавтоинспекции и скорой помощи, увидеть баллоны, с которыми водолазы погружаются под воду.

Санитарные врачи учили как правильно мыть руки, наглядно показывали с помощью специального прибора, сколько на руках микробов. Продемонстрировали защитный костюм от коронавирусной инфекции. В такой амуниции в период борьбы с пандемией работать, действительно, непросто, но необходимо.

В стороне от масштабной профилактики безопасности жизнедеятельности не остались и артисты мозырского драмтеатра. Показали спектакль по пьесе Василия Ткачева «Непослушная спичка».