Веселое и очень «вкусное» мероприятие Волонтеры ОАО «Мозырьсоль» и их российские партнеры поздравили воспитанников ЦКРОиР с началом учебного года

Волонтеры ОАО «Мозырьсоль» и российские партнеры поздравили воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения реабилитации с началом учебного года. Веселое и очень «вкусное» мероприятие посетила наша съемочная группа.

Веселый и очень «вкусный» праздник прошел в центре коррекционно-развивающего обучения Мозырского района. В гости к его воспитанникам приехали давние друзья – волонтеры ОАО «Мозырьсоль» и российские партнеры предприятия.

В программе праздника – крепкие и теплые объятия от Лосика, танцевально-песенный флешмоб, программа от любимого детского героя Лунтика, шоу мыльных пузырей. Все вместе – гости, педагоги, воспитанники центра и их родители, — спели гимн учреждения. И также вместе радовались хорошей сентябрьской погоде и обменивались положительными флюидами.

Воспитанникам центра передали подарки, которые облегчат учебно-воспитательный и оздоровительный процессы, привнесут в их жизнь больше комфорта и радости. И, конечно, самая ожидаемая – «вкусная» часть мероприятия. Мальчишки под чутким контролем волонтеров готовили барбекю. Лосик привез яблоки с заводского сада и вкуснейший пирог – уже традиционное угощение от «солевиков». Можно смело утверждать, этот день подопечные ЦКРОиРа и их родители запомнят надолго: душевный праздник по-настоящему объединил всех, кто неравнодушен к судьбе «солнечных» детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ