Ваш ребенок легко может стать компьютерным гением. Международная школа KIBERone для нового IT-поколения.

Социологи утверждают, уже в ближайшее время многие профессии просто канут в Лету. В тоже время, программисты и другие IT-специалисты будут одними из самых востребованных на рынке труда. Поэтому детям так важно наряду с традиционными знаниями получать и цифровое образование. В Мозыре открылась Международная школа KIBERone для нового IT-поколения от 6 до 14 лет.

Это первый урок в Международной школе KIBERone. Урок пробный, поэтому пригласили и родителей. KIBERone – образовательная площадка для мозырян от 6 до 14 лет. Такие школы функционируют в 25 странах и являются учебным заведением, квалифицированным корпорацией Майкрософт, в 2018 году признаны лучшим образовательным учреждением на территории Евросоюза. Всего в Беларуси 3 такие школы, мозырская открылась второй по счету.

KIBERone – это школа IT-грамотности и интернет-этики. Здесь обучают созданию сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, веб-дизайну, этичному блокингу и хакингу, СММ, кибербезопасности, интернет-продвижению, основам мультипликации, а параллельно идет изучение английского языка.

Цифровой образовательный проект для будущего IT-поколения поддержал Мозырский филиал «Приорбанка» и выделил компьютеры для оснащения учебного класса. Уже далеко не первый случай, когда этот передовой банк помогает полезным инициативам.

Многие современные люди зависимы от телефона, в особенности дети с их несформировавшейся психикой. А в KIBERone предлагают увлечение интернетом и играми преобразовать в полезный опыт.

В мозырской школе KIBERone с учениками, а здесь их называют резидентами, работают не только грамотные педагоги, но и профессиональные психологи, которые помогут раскрыть потенциал ребенка. А в KIBERone еще учат финансовой грамотности. За успехи в образовательном процессе ребята будут получать внутреннюю валюту – кибероны, ими можно расплатиться за товары внутри КИБЕРшколы. Напоминаем, записаться на бесплатный пробный урок можно по телефонам: 8-033-311-16-80, 8-029-733-24-86 .