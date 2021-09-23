В рамках контроля за соблюдением своевременности выплаты заработной платы Мозырский межрайонный комитет государственного контроля проведет «прямую телефонную линию»

В рамках контроля за соблюдением своевременности выплаты заработной платы предприятиями и организациями Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов Мозырский межрайонный комитет государственного контроля 29 сентября 2021 г. проведет «прямую телефонную линию»

с населением указанных районов. Во время «прямой телефонной линии» граждане с 09.00 до 13.00 по телефонам 8 (0236) 21-54-65, 21-54-67 могут сообщить о случаях несвоевременной выплаты заработной платы. Поступившая в ходе проведения «прямой телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля будут приняты соответствующие меры реагирования.