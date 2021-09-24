С 4 по 8 октября в Гомельской области пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал»

Во время проведения спецмероприятия «Арсенал» будет реализован комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, проведена проверка условий хранения оружия по месту жительства их владельцев, мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной и административной ответственности. Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. О желании добровольно сдать оружие, а также о фактах незаконного хранения можно сообщить по телефону 102.