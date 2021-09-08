Продолжается вакцинация от Ковид-19. Сколько жителей страны, области и района уже обезопасили себя с помощью прививки?

Всего в Беларуси прошли полный курс вакцинации более 1 млн. 400 тыс. человек, сообщает телеграм-канал Минздрава Беларуси. Также завершили курс вакцинации более 45 тысяч 800 сотрудников различных организаций и ведомств. Первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн. 700 тысяч человек. В Гомельской области прошли полный курс вакцинации почти 249 тыс. человек.

В Мозырском районе на 8 сентября первую вакцину сделали 29 тысяч 37 человек. Полный курс вакцинации прошли 24 тысячи 464 жителя района, это чуть больше 19 % от всей численности населения.