О санкциях и их взаимосвязи с жизнью каждого человека говорили в белорусской столице. Репортаж с международной конференции

О санкциях и их взаимосвязи с жизнью каждого человека говорили в белорусской столице. Среди участников международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» и представители Гомельщины.

О санкциях и их взаимосвязи с жизнью каждого человека говорили в белорусской столице. Среди участников международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» — и представители Гомельщины.

Влияние санкционной политики на жизнь обычных людей обсуждали 13-14 сентября в Минске. На международную конференцию «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» пригласили около 400 гостей из 15 стран. Среди них – ведущие эксперты в области международного права, политологи, послы зарубежных государств, руководители международных профсоюзных объединений и отраслевых профсоюзов. Главная задача — сообща дать оценку вызовам и выработать ответные меры. У некоторых гостей есть свой, печальный, но неоценимый опыт.

Мнение участников конференции едино: односторонние санкции нарушают международное право и затрагивают очень широкие слои населения. Речь идет, в том числе, о праве на труд, на доступное питание, на качественную работу здравоохранения. Например, последняя отрасль финансируется за счет бюджета. А значит, одна из самых уязвимых.

Один из примеров, приведенных докладчиками, Иран. Когда в санкционные списки попали все банки это страны, Иран перестал закупать инсулин: деньги экономились на оказание неотложной медпомощи. А жизнь диабетиков оказалась под угрозой. В Венесуэле итогом вмешательства извне стал рост безработицы, нищеты, и в целом снижением уровня доходов и благополучия простых граждан. Не случайно инициатором проведения форума выступила Федерация профсоюзов Беларуси.

В адрес Совета Европейского союза в этом году было направлено открытое письмо о несогласии трудящихся Беларуси с введением экономических санкций.

Международная конференция – площадка не только для обсуждения актуальных проблем, но и возможность вместе выработать и принять необходимые документы. В них будет дана юридическая оценка практики применения односторонних санкций.

Позицию большинства Федерация профсоюзов Беларуси направит в международные организации. Участники Международной конференции выразили уверенность, бесперспективность санкционного давления одних стран на другие в недалеком будущем будет признана мировым сообществом,

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ