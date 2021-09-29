Маленькой мозырянке Лизе Теребовец нужна помощь всех неравнодушных людей. У девочки диагностировано сложнейшее генетическое заболевание

аленькой мозырянке Лизе Теребовец нужна помощь всех неравнодушных людей. У девочки диагностировано сложнейшее генетическое заболевание. Съемочная группа «Телеканала» навестила девочку и пообщалась с ее мамой Людмилой.

Малышка Лиза спокойно сидит у мамы на ручках. К счастью, пока она не осознает, что, сама того не желая, является причиной маминых слез. Она родилась в ноябре 2019, стала третьим ребенком в семье. До определенного времени самой серьезной проблемой здоровья был недобор веса. Врачи говорили – организм ребенка не усваивает жиры. В год и три Лиза сделала свои первые шаги, а уже летом мама стала замечать: вместо того, чтобы развиваться, активнее ходить, бегать, становиться более ловкой, дочка теряет некоторые двигательные навыки, будто откатывается назад. Начались настойчивые поиски причины, которые окончились в кабинете у генетиков. 9 сентября Лизе поставили окончательный и очень серьезный диагноз СМА (Спинальная мышечная амиотрофия) второго типа. Спинальная мышечная амиотрофия – заболевание, при котором постепенно разрушаются отвечающие за движение нейроны и атрофируются мышцы. Человек постепенно угасает. И у Лизы уже появились очевидные признаки заболевания. В Беларуси больным с СМА оказывают лишь паллиативную помощь. Но лекарства от болезни есть. Одно из них – под названием золгензма считается самым дорогим в мире. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. На другой препарат, «Спинраза», который тормозит развитие болезни, нужно 750 тысяч долларов.

15 сентября родители Лизы подали документы для включения в Национальный регистр, где методом случайного выбора определяется пациент с бесплатным доступом к препарату золгензма. Такая «лотерея» в Беларуси проводится раз в две недели и только до исполнения ребенку двух лет. Но рассчитывают мозыряне не столько на удачу, сколько на добрых людей. Реквизиты для помощи вы видите на своих экранах. Помочь Лизе можно и пополнив баланс по номеру телефона +375-33- 900-33-54.