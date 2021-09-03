Легче предупредить, чем ликвидировать последствия. На базе Мозырских электрических сетей прошел Единый День безопасности

В административном здании Мозырских электрических сетей пожар. Сотрудники срочно покидают рабочие места, однако, в дымовом плену оказались заблокированы два человека. Такова легенда учений, которые проводились в рамках Единого дня безопасности. Не смотря на то, что ситуация не чрезвычайная, а плановая, на предприятии отнеслись к этому серьезно.

Безопасность эвакуации обеспечивала местная пожарная дружина. Проверили себя и спасатели. От момента вызова до прибытия пожарного расчета прошли считанные минуты, результат в разы меньше допустимой нормы. Подобные учения пройдут на базе и других предприятиях, в рамках Единого дня безопасности. Масштабная акция продлится по 10 сентября. В эти дни усилия организаторов направлены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганду безопасных условий проживания населения. Запланированы также профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучению правилам поведения в условиях различных ЧС.