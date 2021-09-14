Автопробег, посадка аллеи, а еще позитивное посещение дома семейного типа. Марафон добрых дел, приуроченных ко Дню единства

Этот вторник войдет в историю Мозырщины как «Марафон добрых дел», приуроченных ко Дню единства, который будет праздноваться 17 сентября. Автопробег, посадка аллеи, а еще позитивное посещение дома семейного типа, который расположен в микрорайоне Железнодорожный.

Автопоезд под названием «Эстафета единства» начал собираться на Кургане Славы. Участники, а это представители общественных организаций и объединений, провели небольшой, но от этого не менее торжественный митинг и возложили цветы героям, которые отдали жизнь, освобождая Мозырь от немецко-фашистских захватчиков. А после километры по дорогам района. С флагами и призывами – быть единой страной. В промышленной зоне к автопоезду присоединялись все новые автовагоны, представители крупнейших предприятий: Мозырьсоль, нефтеперерабатывающий завод, совхоз –комбинат «Заря».

Проехав по мозырским дорогам в честь Беларуси, участники автопробега припарковались в новом микрорайоне на улице Солнечная. Накануне Дня народного единства здесь появилась аллея. Школьники, активисты общественных организаций, представители районной администрации высадили 100 деревьев: клен, катальпа, ясень, вяз. В целом, вторник, 14 сентября, получился для Мозырщины насыщенным на события. Аллея Единства – одно из многих мероприятий. Белорусский Союз женщин, БРСМ, профсоюзы, «Белая Русь» и другие общественные организации объединились, как они сами утверждают, ради полезного дела. К слову, мозырские общественные объединения и организации не конкурируют между собой, а сотрудничают и даже, можно сказать, дружат.

Высадив аллею, представители районной администрации и общественного объединения «Белорусский союз женщин» отправились в дом семейного типа, который расположен в микрорайоне Железнодорожный и, которому в этом декабре исполнится два года. На данный момент Галина Филиппова и Валерий Авдюнин воспитывают 8 приемных детей, старшим парням по 17 лет – скоро они отправятся во взрослую жизнь. Самому младшему – 5. Несмотря на то, что дети от разных биологических родителей, живут дружно, как одна большая семья. А Галина Николаевна ни разу не пожалела, что стала для них мамой. Прийти в гости подразумевает под собой, конечно с подарками. Сладости, фрукты, канцелярию, ролики, о которых мечтали, и красивый набор посуды для семейных посиделок. Кстати, чаем с самодельными пирогами и завершилось это неформальное мероприятие.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ