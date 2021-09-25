25 сентября на Мозырщине прошел районный субботник. Масштабное мероприятие по наведению порядка поддержали тысячи человек. Заработанные средства перечислены на укрепление материально-технической базы медучреждений.

Проведение субботников – давнишняя традиция с более чем вековой историей. Ее сохранили и в 21 веке. Мероприятия по наведению порядка проводятся после зимы и накануне холодной поры года. Осенний сезон 2021 года открыл районный субботник. Несмотря на дождливую погоду сотни мозырян вышли на улицы с соответствующим инвентарем. У каждой из организаций – своя территория. К примеру, работники культуры приводили в порядок парковую зону напротив пивзавода, коммунальники в этот раз убирали велодорожку. Кто-то наводил марафет возле своего учреждения, а кто-то провел субботник на своем рабочем месте. Все заработанные в этот день средства будут направлены учреждению здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и сооружений. В период пандемии на медиков колоссальная нагрузка. Поэтому важна любая финансовая поддержка.