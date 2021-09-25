25 сентября на Мозырщине прошел районный субботник. Масштабное мероприятие по наведению порядка поддержали тысячи человек. Заработанные средства перечислены на укрепление материально-технической базы медучреждений.
Проведение субботников – давнишняя традиция с более чем вековой историей. Ее сохранили и в 21 веке. Мероприятия по наведению порядка проводятся после зимы и накануне холодной поры года. Осенний сезон 2021 года открыл районный субботник. Несмотря на дождливую погоду сотни мозырян вышли на улицы с соответствующим инвентарем. У каждой из организаций – своя территория. К примеру, работники культуры приводили в порядок парковую зону напротив пивзавода, коммунальники в этот раз убирали велодорожку. Кто-то наводил марафет возле своего учреждения, а кто-то провел субботник на своем рабочем месте. Все заработанные в этот день средства будут направлены учреждению здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника» и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и сооружений. В период пандемии на медиков колоссальная нагрузка. Поэтому важна любая финансовая поддержка.
25 сентября на Мозырщине прошел районный субботник
25 сентября на Мозырщине прошел районный субботник. Масштабное мероприятие по наведению порядка поддержали тысячи человек. Заработанные средства перечислены на укрепление материально-технической базы медучреждений.