Встреча олимпийцев

Героев Олимпийских игр-2020 сегодня встречали в Мозырском райисполкоме. Обсуждать итоги главного мирового спортивного форума будут еще долго. Но для самих олимпийцев самое трудное уже позади. Теперь у них есть возможность впервые за долгое время расслабиться, выдохнуть и насладиться заслуженными поздравлениями.

«Наши олимпийцы!». Так с гордостью и особым трепетом сегодня может говорить каждый мозырянин. Ведь спортсмены и тренеры в олимпийской форме, которые сегодня заняли места в президиуме Большого зала Мозырского райисполкома, действительно наши! Свои первые гребки в байдарках и на каноэ призеры и участники XXXII летних Олимпийских игр делали на водах Припяти. А во время главного спортивного мирового форума за них болели тысячи жителей нашего города, от мала до велика.

На родину чемпионы вернулись в понедельник. И в Национальном аэропорту, и на въезде в Мозырь – букеты, объятия родных и друзей, многочисленные поздравительные речи. Обсуждать итоги Олимпиады в Токио будут еще долго. Но для самих спортсменов самое трудное позади. Сейчас есть возможность впервые за долгое время расслабиться, выдохнуть и побыть с семьей.

Слева на право – Илья Федоренко, Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук. С другой стороны, в тени тренерского состава, скромно прячется каноистка Елена Ноздрева. Для нее это была первая Олимпиада в спортивной карьере. И пусть до финала догрести не удалось, мы верим, в 2024-м в Париже все сложится!

Особый трепет от сопричастности к происходящему сегодня испытал, наверное, каждый гость в зале. Несколько недель назад в Токио летела команда профессионалов своего дела, мировых чемпионов. Домой, на Мозырщину, вернулась команда героев!

Цветы, Почетные грамоты, подарки были и сегодня. Отдельно отметили первых тренеров прославленных спортсменов. Тех, кто когда-то в угловатых мальчишках и девчонках из самых разных уголков Полесья рассмотрел будущих олимпийцев. И все же, главный подарок своему городу, своей стране сделали сами спортсмены. В очередной раз подтвердив, в Мозырской земле есть что-то загадочное и неповторимое. То, что позволяет растить героев-чемпионов!