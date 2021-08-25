Впечатления от Республиканского педагогического совета

Вчера в Минске завершил свою работу Республиканский педагогический совет. Около тысячи педагогов, руководителей школ, вузов, общественных объединений собрались, чтобы обобщить накопленный опыт и выработать стратегические решения для обучения молодого поколения. Участвовал в форуме и Президент. Как считают многие, мероприятие должно стать началом реформы системы образования. Сегодня своими впечатлениями со съемочной группой «Телеканала «Мозырь» поделился делегат совета, директор гимназии Михаил Ранчинский.