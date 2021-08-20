В понедельник прием граждан проведет Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

23 августа, в понедельник с 10 до 12 часов в Мозырском райисполкоме в кабинете номер 100 на первом этаже прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Предварительная запись на прием будет вестись в кабинете 202 Мозырского райисполкома, записаться можно и по телефону 30-01-76, запись будет вестись с 8.30 до 12.30.