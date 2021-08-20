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Рубрика: Новости

В понедельник прием граждан проведет Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

20 августа 2021, 18:44

23 августа, в понедельник с 10 до 12 часов в Мозырском райисполкоме в кабинете номер 100 на первом этаже прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Предварительная запись на прием будет вестись в кабинете 202 Мозырского райисполкома, записаться можно и по телефону 30-01-76, запись будет вестись с 8.30 до 12.30.

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