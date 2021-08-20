В память о Иване Кенике

Одна из самых молодых мозырских улиц носит имя Ивана Альбиновича Кеника. Известный государственный деятель, долгое время работал в строительной отрасли Мозырщины, возглавлял Союз Строителей Республики Беларусь, был председателем Мозырского горисполкома, а после министром по ЧС и защите населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Было принято решение в честь знаменитого земляка установить мемориальную доску на первом доме названной в его честь улицы. На митинге присутствовали родственники, друзья, коллеги.

Человек жив, пока память о нем живет. Главная мысль, звучавшая на митинге. А Иван Альбинович Кеник, действительно, достоин того, что его помнили и на него ровнялись. Его вспоминали с душевностью и теплотой, как грамотного специалиста и человека слова.

Известный мозырский предприниматель и меценат Воскан Чобанян называет Ивана Альбиновича Кеника своим наставником, они долгое время вместе работали в строительной отрасли.

Инициатором установки мемориальной доски выступила коммунистическая партия. Причем, активисты говорят, что это только начало полномасштабной акции по увековечиванию знаменитых земляков.

Дом № 1 по улице Ивана Кеника в торжественной обстановке открыли в ноябре прошлого года. Тогда ключи получили 176 семей, из них 39 – это многодетные. А сейчас здесь появилась доска, на которой перечислены основные вехи трудовой деятельности человека, чьим именем названа целая улица.