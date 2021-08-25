«СТОП наркотики». Сотрудники мозырского наркоконтроля организовали спортивное профилактическое мероприятие для подростков, которые ранее попадали в поле зрения милиции

В преддверии 25-летия образования подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми сотрудники мозырского отдела организовали спортивное профилактическое мероприятие для подростков, которые ранее попадали в поле зрения милиции. Цель отражена в названии «СТОП наркотики».

Мозырские борцы с наркоторговлей активно занимаются профилактикой. Мероприятие для подростков, которое было организовано при поддержке спортивного общества «Динамо», одно из многих. Правовая викторина, эстафета, спортивная стрельба – это как раз-таки полезная занятость. Спорт как противоположность противоправного образа жизни. Больше занятости, меньше свободного времени, а еще направить подростковую энергию в нужное русло.

15-17 лет – переходный возраст, уже не ребенок, но еще и не взрослый. Эту возрастную аудиторию используют интернет-магазины по продаже психотропов. Подросткам предлагают делать закладки, и есть те, кто соглашается. В этом году в Мозырском районе возбуждено 5 таких уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Самый юный фигурант – 15-летняя девочка. К слову, уголовная ответственность начинается с 14 лет. Срок за сбыт наркотиков группой лиц стартует от 10 лет лишения свободы.

По итогам соревнования команда-победитель получила тематические призы. Призовую поддержку состязания оказала компания «Print.online.mozyr»

Спортивные мероприятия, профилактические беседы в школах, средне специальных учреждениях образования. Рассказывать о вреде наркотиков и о том, что желание быстрых денег может привезти в тюрьму. Мозырский наркоконтроль продолжит свою деятельность в этой сфере.