Проведите последние выходные лета ярко, весело и познавательно! В субботу, 28 августа, в Мозыре пройдут сразу два семейных мероприятия

Детский фестиваль профессий и «Путешествие в Страну Творчества». Сразу два крупных торгово-развлекательных центра объявили о ярких мероприятиях в последнюю субботу лета. 28 августа в «Катапульте» юные гости смогут познакомиться с увлекательным миром взрослых профессий и получить первую вкусную зарплату. Каждый участник фестиваля получит трудовую книжку и отправится в путешествие по тематическим зонам. Один островок – одна профессия. Дети смогут поработать строителем, шеф-поваром, врачом… Всю программу организаторы держат в секрете, но обещают, будет интересно! Начало в 12.00.

В этот же день, торгово-развлекательный центр «Бобровский» предлагает отправиться в «Путешествие в Страну Творчества». За концертную программу отвечают вокалисты, музыканты и танцоры Мозырского Центра творчества детей и молодежи. Здесь же можно познакомиться с педагогами дополнительного образования и записать ребенка в кружок или секцию. Для детей – выставка декоративно-прикладного творчества, подвижные музыкальные игры и уроки робототехники.

28 и 29 августа в «Бобровском» пройдет и ярмарка изделий ручной работы. Самое время выбирать сувениры ручной работы в канун Дня знаний. Ведь каждый учитель достоин подарка, сделанного с душой!