Педагогическая конференция к началу учебного года

Торжественное собрание педагогических работников Мозырского района, посвященное началу нового учебного года, прошло в Городском Дворце культуры. Говорили о главном: предстоящих изменениях в системе образования, умении говорить с детьми на одном языке, возможностях дистанционного обучения. А еще – о прочной связи стабильности в обществе и воспитании подрастающего поколения.

Среди гостей в зале – сотни педагогов, а еще родители, сотрудники, партнеры и руководство сферы образования. Большой районный педсовет – время, когда в торжественной и праздничной обстановке обсуждаются вполне серьезные вопросы: подводятся итоги работы предыдущего учебного года, ставятся задачи на год будущий.

Новый учебный год потребует много сил от всех участников образовательного процесса: в школах появятся военруки, запускается пилотный проект по организации экскурсий в рамках учебных часов для учащихся 10-11 классов, нынешние десятиклассники – первые, кто в 2023-м будет сдавать единый государственный экзамен. Новую дорогу знаний для современного поколения прокладывают, конечно, и воспитатели, и учителя начальных классов, и педагоги-предметники. Контакт тесный на всех уровнях – от детсадовского до университетского.

Разговор получился насыщенным, как в информационном плане, так и эмоционально. Состоялось традиционное чествование лучших в профессии: почетные грамоты, нагрудные знаки, благодарственные письма, цветы – награда за труд, ответственность, целеустремленность. Уже завтра педагоги, с самыми теплыми чувствами, встретят в классах больше 16-ти тысяч школьников Мозырщины.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ