Информация центра социального обслуживания. Единовременная материальная помощь к 1 сентября

Более 1 000 многодетных семей Мозырского района получили единовременную материальную помощь к 1 сентября. Информация центра социального обслуживания. В Мозырском районе на учете 1640 многодетных семей. У них есть возможность получить единовременную помощь. Государственной поддержкой уже воспользовались почти 1200 семей. Прием документов для дальнейшей выдачи матпомощи продолжается. Согласно мероприятиям Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021-2025 годы на каждого учащегося из многодетной семьи, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Республике Беларусь, предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году в размере 65 рублей. Выплата материальной помощи производится на основании следующих документов: паспорта одного из родителей; справки об обучении детей из учреждений образования, свидетельства о рождении детей (школьников); удостоверения многодетной семьи;

-расчетного счета заявителя в ОАО «АСБ Беларусбанк». Прием документов осуществляется ежедневно, кроме воскресенья, с 8.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Мозырь, пл. Горького, 7, каб. № 2. За консультацией обращайтесь по тел.: 22-52-26, 22-52-21, 22-52-10.