БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Специальные коробки установлены в двух магазинах Мозыря

Волонтеры БРСМ помогут наполнить портфели маленьких мозырян. А главными помощниками молодых активистов станут горожане с добрыми и неравнодушными сердцами. Специальные коробки для сбора школьной канцелярии, настольных и развивающих игр, спортивного инвентаря уже появились в магазине «БелКнига» и универмаге «Полесье» на улице Советской.

Республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» — ежегодный проект, который инициируется молодежной организацией. Что можно положить в детский портфель, каждый определяет по своим возможностям. Кто-то купит точилку, кто-то фломастеры или альбом. Волонтеры говорят, добрые дела не имеют фиксированных тарифов. Перед началом школьных занятий подарки передадут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ