ДПС против милиции. Команды под такими названиями соревновались в знании дорожных нюансов. Профилактическая викторина – это возможность для ребят обновить в памяти правила поведения на дороге. Только по пешеходному переходу, только на зеленый свет, не выбегать и не выезжать на велосипеде на проезжую часть. Прописные истины дорожного поведения, которые дети должны с точностью знать и выполнять.

В этом году произошел рост числа дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. 4 ДТП, два пешехода и два пассажира. Гаи акцентирует внимание взрослых на то, что при перевозке детей обязательно нужно использовать специальные удерживающие устройства. Этим мальчишкам и девчонка по 8-9 лет. Но они знают дорожные правила и понимают, для чего их нужно выполнять.

Республиканская профилактическая акция ГАИ «Берегите детей» продлится до 18 августа. Мероприятие в оздоровительно-реабилитационном центре – одно из многих. В свою очередь сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов, также будут обследованы и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования.