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Рубрика: Новости

Вчера водитель такси буквально влетел в приемно-заготовительный пункт вторсырья

6 июля 2021, 18:30

5 июля около 6 вечера водитель автомобиля Хонда, двигаясь с площади Горького в направлении улицы Гоголя, не справился с управлением и врезался в приемно-заготовительный пункт вторсырья. На выдохе у мужчины было более 3-ех промилле алкоголя. Водитель получил ссадины и раны. Ранее он уже был лишен прав опять же за езду в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что это не первый случай, когда машины врезаются в этот же пункт вторсырья.

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