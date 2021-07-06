Вчера водитель такси буквально влетел в приемно-заготовительный пункт вторсырья

5 июля около 6 вечера водитель автомобиля Хонда, двигаясь с площади Горького в направлении улицы Гоголя, не справился с управлением и врезался в приемно-заготовительный пункт вторсырья. На выдохе у мужчины было более 3-ех промилле алкоголя. Водитель получил ссадины и раны. Ранее он уже был лишен прав опять же за езду в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что это не первый случай, когда машины врезаются в этот же пункт вторсырья.