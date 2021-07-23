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Рубрика: Новости

Страда — волнительная пора для аграриев. В Мозырском районе идет уборка зерновых культур.

23 июля 2021, 18:30

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